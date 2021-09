Explozie de cazuri de Covid în acest weekend, la Galaţi Institutia Prefectului Judetului Galati informeaza ca astazi, 26 septembrie 2021, conform datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica privind COVID-19 in judetul Galati inregistra 252 de cazuri nou confirmate de COVID. In judetul Galati, de la inceputul pandemiei au fost efectuate 211.483 de teste si au decedat 1.004 persoane, iar numarul de persoane vindecate se ridica la 27.636. Ieri, 25 septembrie, au fost confirmate 106 cazuri si au decedat 6 pacienti confirmati cu SARS- COV 2. Este vorba despre sase pacienti - trei femei de 79, 81 si 85 de ani, si de trei… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

