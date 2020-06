Stiri pe aceeasi tema

- Din numarul total de cazuri din aceasta zi, 31 sunt lucratori medicali: medici - 4, asistenți medicali - 21, personal auxiliar - 6. In total, 5 930 persoane au fost tratate de Covid-19. Citeste si Raed Arafat, despre teoriile conspiratiei si coronavirus: Daca e conspiratie, sa inteleaga lumea…

- Comandamentul Medical al Forțelor Armate din Ucraina a revizuit in creștere bilanțul epidemiei de coronavirus in cadrul armatei ucrainene, precizind ca, in ultimele 24 de ore, au fost depistate inca șase persoane infectate - scrie, duminica, ziarul Korrespondent. Astfel, potrivit autoritaților, in acest…

- Explozie de cazuri zilnice de coronavirus in tara noastra! Pe parcursul zilei de sambata, 264 de persoane au primit rezultate pozitive, dupa procesarea a 1.247 de teste primare. Astfel, pana la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 9.

- Specialiștii in domeniul sanatații se tem ca se formeaza un nou epicentru al pandemiei de coronavirus. O explozie de noi de cazuri COVID-19 a fost depistata in tari din America Latina, numarul de decese din cauza acestui virus dublandu-se la fiecare doua saptamani in Brazilia, Mexic si Peru

- Județul Buzau ajunge la 95 de cazuri de infectare cu coronavirus, de la debutul pandemiei. Informația a fost facuta publica de Institutul Național de Sanatate. De ieri pana azi, la Buzau s-au inregistrat alte cazuri de infectare cu noul coronavirus. Se pare ca mulți dintre pacienții depistați provin…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat miercuri ca masurile impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie respectate cu strictete pentru a se ajunge la o relaxare a acestora. "Vremea este frumoasa, auzim la stiri ca sunt unele tari unde se face…

- Spania este țara europeana cea mai afectata de noul tip de coronavirus, dupa ce bilanțul infectarilor se ridica la aproape 118 mii de cazuri, depașind Italia. Crește și bilanțul deceselor cu inca 932 raportate in ultimele 24 de ore.

- Coronavirus este de neoprit și a reușit sa puna stapanire pe țara noastra! In momentul de fața avem 131 de cazuri confirmate cu virusul ucigaș din China, iar bilanțul continua sa creasca.