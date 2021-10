Explozie de cazuri COVID-19 în Teleorman / 586 de persoane confirmate într-o singură zi Social Explozie de cazuri COVID-19 in Teleorman / 586 de persoane confirmate intr-o singura zi octombrie 15, 2021 12:46 Informarea Grupului de Comunicare Strategica pentru data de 15 octombrie 2021 releva o creștere exploziva a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 in județul Teleorman – 586 de locuitori ai județului au primit confirmarea infectarii, asta dupa ce, in zilele trecute, cifrele oscilau intre 100 și 200 de cazuri. Rata de incidența cumulata ajunge, astfel, la 7.58 cazuri la mia de locuitori, iar, de la debutul pandemiei, numarul teleormanenilor care au contractat virusul a ajuns… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

