Explozie de cazuri COVID-19 în școli. Peste 100 de elevi infectați Multe unitați de invațamant au fost inchise, iar cursurile au fost suspendate, la doar cateva zile de la inceperea anului școlar in format fizic. Asta dupa explozia cazurilor de COVID-19 in randul elevilor. Pana in prezent, numarul elevilor infectați depașește deja 100, potrivit datelor colectate de Antena 3 de la nivelul inspectoratelor școlare județene. In […] The post Explozie de cazuri COVID-19 in școli. Peste 100 de elevi infectați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a actualizat datele cu privire la modul de desfașurare a cursurilor in unitațile de invațamant. Pana in prezent sunt 27 de elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, insa trebuie menționat faptul ca o parte dintre acești elevi s-au imbolnavit inainte de inceperea…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, ca certificatul verde ar putea fi folosit și in restaurante, atunci cand incidența COVID trece de 3 la mie. „Nu vreau sa mai inchidem activitațile economice la incidența peste 3 la mie și ca sa ramana deschise trebuie sa avem o soluție de monitorizare. Restaurantele…

- Campania de vaccinare a elevilor in școli a fost anunțata inca din timpul verii ca va incepe chiar din prima zi de școala. Pana acum, insa, nu exista spații și nu au fost finalizate nici consultarile cu asociațiile de parinți și elevi pe acest subiect. Campania se amana, așadar, pana la o data inca…

- Parinții infectati cu virusul SARS-CoV-2 vor putea fi tratati in sectiile de pediatrie unde se afla internati si copiii lor. In acest sens au fost modificate unele actele normative, a anunțat luni Ministerul Sanatații. ”Incepand de astazi, 13 septembrie 2021, unitatile sanitare cu paturi, care au in…

- In order for more people to get their vaccine done, a bus of the Bucharest Public Transport Company (STB) has been converted into a Covid-19 vaccination on Saturday. The caravan will run in the city until the end of the year. The people that want to get their shot done, can receive the vaccine by […]…

- Alarma s-a dat vineri dimineața, in jurul orei 07:15, atunci cand pompierii au fost solicitați intr-un cartier marginaș din Drobeta Turnu-Severin, intr-un bloc in care locuiesc persoane defavorizate, potrivit Antena 3. Din primele informații, se pare ca explozia ar fi avut loc din cauza unei butelii,…

- Circulația variantei Delta a coronavirusului a dus la o creștere alarmanta a numarului de cazuri in Cuba, a anunțat, miercuri, Organizația Panamericana a Sanatații. „Cazurile de Covid-19 si decesele se inmultesc in Cuba, unde multe provincii se confrunta cu cresteri dramatice ale infectarilor”, a declarat…

- Jurnalistul sportiv Mihai Dolinschi a fost gasit fara suflare in locuinta sa din Bucuresti, luni seara, de apropiati. Tatal lui Mihai Dolinschi și bunica acestuia au vorbit despre jurnalist, intr-un interviu Antena 3. „Mihai a avut simțul umorului. Cele mai frumoase clipe le-am trait alaturi de acest…