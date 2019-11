Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a declarat, duminica, ca 20 de membri ai guvernului si ai parlamentului boliviene au fost primiti in ambasada sa din La Paz si i-a oferit azil si presedintelui demisionar Evo Morales, relateaza DPA si AFP. "Mexicul, in conformitate cu traditia sa de a oferi…

- Politia din orase precum Cochabamba, Santa Cruz si Sucre, capitala constitutionala a Boliviei, s-a alaturat protestatarilor care, de la finalul lunii octombrie, contesta noul mandat al lui Evo Morales. In urma revoltei politiei, Executivul a asigurat ca nu va mobiliza armata si este de parere ca opozitia…

- Primarita orasului Vinto din centrul Boliviei a fost atacata de contestatari ai guvernului presedintelui socialist Evo Morales, care au numit-o „criminala”. Dupa ce au fortat-o sa mearga pe strazi in picioarele goale, manifestantii opozitiei au turnat vopsea rosie pe ea si i-au taiat parul, relateaza…

- Un lider al miscarii de protest din Bolivia a fost blocat timp de zece ore pe aeroportul din La Paz, dupa ce demonstranti proguvernamentali l-au impiedicat sa paraseasca zona, relateaza marti DPA, in timp ce presedintele Evo Morales a respins din nou apelurile de a demisiona. Luis Fernando…

- "Am castigat in primul tur", a declarat Evo Morales (stanga) in cadrul unei conferinte de presa in orasul La Paz, subliniind ca dupa numararea oficiala a 98% din buletinele de vot dintre el si rivalul sau este de 46,83% fata de 36,7%. "Nu e oficial, dar am castigat deja", a subliniat Morales,…

- Alegerile prezidențiale din Bolivia au fost pe muchie de cuțit luni, dupa ce o oprire brusca a dezvaluirii rezultatelor alegerilor a provocat confuzie și proteste, oponenții sugerând ca oficialii încercau sa îl ajute pe actualul președinte, Evo Morales, sa evite un al doilea tur de…

- "Va cer inca cinci ani pentru a finaliza marile noastre lucrari", a declarat Morales energic, dar ragusit, in timpul ultimului sau miting, dupa o saptamana de campanie prin aceasta tara de 11 milioane de locuitori, pentru a-i convinge sa-l mentina la putere pana in 2025, scrie Agerpres. "Nu…