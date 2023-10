Explozie cu 5 victime într-un poligon MApN din Sălaj Intr-un poligon de tragere aparținand MApN Salaj, in timpul unui exercițiu, a explodat o grenada. Cinci militari au fost raniți. Azi dimineața, explozia unei grenade, in timpul unui exercițiu militar intr-un poligon MApN din Salaj, a provocat ranirea a cinci persoane, toate cadre militare. Trei dintre acestea au fost preluate de ambulanța, raniții prezentand rani la nivelul membrelor. Un elicopter SMURD a fost trimis la fața locului. Celelalte doua victime aflate in poligon se afla sub evaluare medicala și prezinta doar leziuni minore. Cauza exploziei din poligon este deocamdata necunoscuta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav a avut loc miercuri, la un poligon din Salaj. Din primele informații, sunt mai multe persoane ranite, dupa ce ar fi avut loc o explozie. Totul s-ar fi in intamplat in timpul unui exercițiu. O grenada a explodat, miercuri, intr-un poligon al Ministerului Apararii Naționale (MApN), in…

- Serviciul de Protecție și Paza (SPP) este la ora actuala intr-o situație extrem de delicata din cauza managementului dezastruos și dictatorial al directorului Lucian Pahonțu. In prezent, SSP se confrunta cu o criza financiara fara precedent, ceea ce l-a determinat pe „eternul” director Lucian Pahonțu…

- Premierul Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, in cadrul unui interviu pentru Digi24.ro, ca dupa alegerile locale din 2024 va putea vorbi și despre o posibila candidatura a sa la prezidențiale. Intrebat daca va candida la alegerile prezidențiale, liderul PSD a spus:„In primul și in primul rand, cele…

- Una din cauzele vehiculate in prezent in legatura cu explozia catastrofala de la Calimanești ar fi lovirea accidentala a unei conducte de gaz cu un utilaj de sapat de catre muncitorii care lucreaza la autostrada A7.

- Dupa cum se prefigureaza lucrurile la acest moment, anul viitor va debuta cu scumpiri și inca din primele zile. Pe lista ar urma sa se afle combustibilii, alcoolul, bauturile care conțin zahar, dar si tutunul, odata cu majorarea accizei. O astfel de masura are ca scop acoperirea golurilor din buget.…

- La momentul producerii exploziei, femeia se afla in curte. La un moment dat, s-a speriat de ce vedea și a decis sa-și sune fiica. Aceasta a sfatuit-o sa mearga in casa, dar nu a mai avut timp. A ars pe aproape tot corpul și s-a chinuit sa ajunga pana la ambulanța. ”Mama era acasa, a sunat-o pe sora…

- Atleta Alina Rotaru Kottmann a obtinut, duminica, medalia de bronz in finala la saritura in lungime, la Campionatul Mondial in aer liber, de la Budapesta. Cea mai buna saritura a atletei tricolore a masurat 6.88 metri, din ultima incercare. Celelalte sarituri reusite au masurat 6.51, 6.72, 6.63, 6.75.…

- La fața locului au intervenit doua echipaje de la Detașamentul de pompieri Urziceni, o ambulanța SMURD și o ambulanța tip C a Serviciului Județean de Ambulanța Buzau. PIn accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului au rezultat 4 victime, dintre care o victima incarcerata. Din nefericire,…