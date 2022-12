EXPLOZIE CENTRALĂ TERMICĂ – O femeie din Targu Lăpuș a ajuns la spital Grav incident in aceasta seara la Targu Lapuș, pe strada Maramureșului din oraș. Aici a avut loc o explozie a unei centrale termice, urmata de un incendiu. O femeie a suferit arsuri și va fi transportata la Spitalul Județean de Urgența Baia Mare. Potrivit informațiilor furnizate de catre ISU Maramureș, pentru lichidarea incendiului a intervenit stația de pompieri Targu Lapuș, cu doua echipaje de stingere și un echipaj EPA SMURD. Explozia a avut loc la anexa unei case, in anexa fiind montata centrala termica. Incendiul a fost lichidat, incendiul afectand doar anexa. Dragoș HOJDA The post EXPLOZIE… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

