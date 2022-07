Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețurilor la energie a impins inflația in zona euro la un nou maxim istoric, de 8,6%, in luna iunie. Aceasta cifra record, in creștere de la 8,1% in mai, reprezinta o veste proasta pentru economia europeana, care se confrunta in prezent cu mai multe provocari in același timp: razboiul din…

- Gazprom a anuntat reducerea cu inca o treime a livrarilor de gaz spre Europa prin gazoductul Nord Stream, motivand ca a fost nevoita sa opreasca un echipament al firmei germane Siemens, a doua zi dupa o prima reducere drastica, ceea ce l-a facut pe un ministru german sa afirme ca Rusia incearca sa provoace…

- In urmatoarele trei luni, germanii vor putea calatori in țara pentru doar 9 euro pe luna, in cadrul unei campanii de combatere a creșterii costurilor de trai, relateaza BBC. Inițiativa guvernului include toate mijloacele de transport local și regional, cu trenurile, autobuzele și metroul, dar nu și…

- Consecintele razboiului din Ucraina se intind pe toate meridianele. O reuniune G7 pe teme de agricultura se desfasoara astazi la Stuttgart, in Germania, iar una dintre temele centrale este blocarea exportului de grau din Ucraina. Transmite corespondentul nostru, Vlad Draghicescu. Reporter: Tipul de…

- Ministrul s-a referit la cresterea inflatiei si cresterea preturilor la produsele pe care le vedem la raft. ”Nu pot sa va spun decat ca solutia este cresterea capacitatii de productie” a precizat Florin Spataru, adaugand ca in programul Sprijin pentru Romania, PSD, impreuna cu partenerii de coalitiei,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a reiterat marti sprijinul Romaniei pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, in granitele sale recunoscute international, a condamnat atrocitatile comise in orasele si satele Ucrainei si a evidentiat nevoia urgenta de deschidere si functionare neconditionata…

- Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, se intalnește, marți, 26 aprilie, cu reprezentanții a 40 de țari aliate, in Germania, pentru a discuta despre apararea Ucrainei in razboiul inceput de Rusia in aceasta țara. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca scopul conferinței de la baza aeriana…

- “Nu vom avea o crestere economica, cat era estimata. (…) In jur de 2,2%-2,4% se va estima o crestere economica, cred, in Romania, reala. Foarte mult, din cauza razboiului din Ucraina. Si in Europa, cea mai afectata tara inteleg – si o sa se dea cat de curand publicitatii – cea mai afectata tara o sa…