- FC Liverpool joaca in aceasta seara cu Real Madrid in finala Ligii Campionilor de la Kiev de la ora 21:45 intr-un meci care va fi transmis in direct de Telekom Sport, Pro TV și Look TV. Este o reeditare a finalei din 1981, castigata la Paris de „cormorani” cu 1-0. Astfel, pe langa dorinta de […] The…

- REAL MADRID LIVERPOOL FINALA CHAMPIONS LEAGUE. Real Madrid va cuceri trofeul in finala cu Liverpool. Aceasta prezicere a fost facuta de zebra Valli si un cangur de la gradina zoologica din Chisinau. Animalele au ales sa manance morcovii si merele din galeata cu emblema lui Real Madrid in detrimentul…

- Nebunie inaintea finalei Ligii Campionilor dintre Real Madrid si FC Liverpool! Pretul biletelor a crescut de 54 de ori cu cateva zile inaintea meciului programat pe 26 mai pe stadionul "Olimpiyski" din Kiev.

- UEFA a stabilit arbitrii care vor oficia finalele Champions League și Europa League. Pe 16 mai, olandezul Bjorn Kuipers va conduce finala Europa League dintre Olympique Marseille și Atletico Madrid, partida care va avea loc la Lyon. Zece zile mai tarziu, pe 26 mai, sarbul Milorad Mazici va fi la centru…

- Liverpool - Real Madrid este cel mai asteptat meci european al anului. Finala UEFA Champions League se va disputa la Kiev, dar fanii vor avea probleme mari pentru a-si gasi cazare, in capitala Ucrainei.Preturile la apartamentele de inchiriat au "bubuit" pur si simplu.

- AS Roma va primi astazi de la ora 21:45 pe „Olimpico” in manșa retur a semifinalei Champions League vizita formației Liverpool. Jurgen Klopp, antrenorul „cormoranilor” este convins ca elevii sai vor reuși in aceasta seara pe „Olimpico” sa-și conserve avantajul din tur, 5-2 pe „Anfield” și sa insoțeasca…

- LIVERPOOL - AS ROMA LIVE. Liverpool si AS Roma sunt primele echipe care intra in scena in semifinalele Ligii Campionilor din acest sezon. LIVERPOOL - AS ROMA LIVE. Prima mansa se joaca marti, de la ora 21:45, pe Anfield, in direct la Pro TV și Telekom Sport 1. LIVERPOOL - AS ROMA…

- FC Barcelona și Bayern Munchen sunt ultimele echipe care s-au calificat in sferturile de finala ale Champions League, faza in care au acces dupa rezultatele din optimi și formațiile Liverpool, Manchester City, Sevilla, AS Roma, Juventus Torino și Real Madrid. Cu toate ca avea un avantaj confortabil…