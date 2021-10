Explozie a numărului de amenzi date în Timiș pentru nerespectarea restricțiilor Poțiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U. Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In cursul acestui weekend, 23-24 octombrie a.c., la activitati au participat 566 de forte de ordine, fiind verificate 230 de societați comerciale, precum si 140 de mijloace de transport persoane, dintre care 79 de mijloace de transport in comun, fiind totodata legitimate peste 6.000 de persoane. Pentru abaterile constatate… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

