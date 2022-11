Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal COMUNICAT DE PRESA Guvernul Nicolae Ciuca are ca obiectiv, pana in anul 2027, reducerea cu 7% a numarului de

- Ziua Internaționala pentru Eradicarea Saraciei, marcata in toata lumea in data de 17 octombrie, atrage atenția asupra importanței pe care fiecare stat trebuie sa o acorde acestui fenomen in continua expansiune. In Romania, aniversarea acestei zile are o conotație mai speciala in acest an, avand in vedere…

- O explozie produsa in timpul unui experiment la un festival de stiinta in nord-estul Spaniei s-a soldat cu ranirea a 18 persoane, unele dintre ele grav, intre care 10 copii cu varste intre 3 si 13 ani. Organizatorii au declarat ca experimentul a fost facut de multe ori inainte și ca nu au fost probleme…

- „Hope and Homes for Children" a lansat proiectul-pilot „Bursele DAR", un program care iși propune ca in fiecare an sa susțina performanța și excelența acolo unde lipsurile și vulnerabilitatea risca sa fure unor copii cu adevarat extraordinari dreptul de a straluci.Tinerii ...