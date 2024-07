Explozie a datoriei publice. România, în topul clasamentului UE Comparativ cu trimestrul al IV-lea din 2023, datoria publica a Romaniei in primul trimestru al acestui an a crescut cu 2,8% din PIB. Mai exact, imprumuturile au crescut in trei luni cu 62 miliarde de lei. Situația este foarte grava și in UE, astfel ca economiile dezvoltate au ajuns la datorii de mii de miliarde […] The post Explozie a datoriei publice. Romania, in topul clasamentului UE first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

