- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.461 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2 și 101 decese, dintre care 4 anterioare intervalului de referința. Cu o zi in urma, pe 7 martie, au fost raportate 3.188 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. Și 32 de decese, dintre care unul anterior…

- Creșterea exploziva a cazurilor de COVID-19 din valul cinci al pandemiei, inregistrata intr-un timp relativ scurt, la nivelul Capitalei și al județului Ilfov, inseamna deja o presiune mare pe sistemul medical, a transmis, marti, Colegiul Medicilor din Bucuresti, intr-un mesaj, citat de Hotnews.ro .…

- Explozie de cazuri de Covid in Romania! Evoluția nu este insa neașteptata, in contextul in care varianta Omicron este atat de contagioasa, a subliniat ministrul Sanatații. Care susține ca un numar mare de teste duce automat la un numar mare de cazuri depistate. In 24 de ore au fost confirmate peste…

- Elevii de la Liceul Teoretic ”Nicolae Balcescu, de pe strada Constanta, nr. 6, intra in sistem online incepand din 26 ianuarie 2022.La acest liceu de top din Cluj-Napoca sunt 9 profesori bolnavi, 63 de elevi și 13 clase sunt in sistem online. Derularea activitații in sistem fizic este foarte dificila,…

- S-au aflat cele mai recente cifre cu privire la situația COVID la nivel național. Acestea au fost anunțate, joi, 20 ianuarie, in raportarea detaliata de la ora 13, venita de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS). E vorba despre o creștere semnificativa a numarului cazurilor noi, fața de bilanțul…

- In județul Suceava s-au raportat 550 de cazuri noi de coronavirus, cu 11 in plus fața de ziua precedenta, dupa ce s-au facut 2.640 de teste. Ca numar de cazuri noi, Suceava se afla pe locul IV la nivel național, dupa București, cu 1.210, Timiș, cu 792 și Cluj, cu 712. De asemenea, in județul […] The…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.756 de cazuri noi de COVID-19, cu 83% mai multe cazuri decat in ziua anterioara. Alte 18 decese asociate infecțiilor cu coronavirus au fost raportate de autoritați. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 3 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24…

- Romania inregistreaza cel mai mare numar de cazuri noi de COVID-19, la 24 de ore, dupa mai bine de o luna. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 3 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.756 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.De…