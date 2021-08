Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va deveni obligatorie cel tarziu la jumatatea lunii septembrie pentru toti membrii fortelor armate americane, a anuntat luni seretarul Apararii din SUA, Lloyd Austin, intr-o nota adresata angajatilor Pentagonului, relateaza AFP, Reuters si EFE.

- Guvernul Marii Britanii are in vedere sa impuna obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19 pentru persoanele care lucreaza in caminele de ingrijire din Anglia, sub rezerva unor scutiri limitate. De asemenea, guvernul britanic intenționeaza sa vaccineze impotriva COVID-19 intregul personal medical,…

- O ordonanța guvernamentala prin care administrarea primelor doua doze de vaccin anti-COVID va deveni obligatorie pentru tot personalul sanitar in Ungaria intra in vigoare din 15 august, anunta MTI, citat de News.ro . Agnes Galgoczi, seful departamentului de epidemiologie din cadrul Centrului National…

- Vaccinarea ar putea deveni obligatorie pentru o categorie de persoane, activitatea carora presupune contact direct cu cetațenii. Acest subiect a fost pus in discuție astazi, in cadrul unei ședințe a Consiliului consultativ de sanatate publica pe langa prim-ministru. Pe ordinea de zi a ședinței s-au…