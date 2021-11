Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile santare elene au anuntat ca au inregistrat 8.613 de cazuri de covid-19, un nou ”record” de la aparitia epidemiei in februarie 2020 in Grecia, unde spitalele incep din nou sa fie coplesite, relateaza AFP. De la sfarsitul lui octombrie, numarul contaminarilor creste neincetat, de la 3.600…

- Autoritatile santare elene au anuntat ca au inregistrat 8.613 de cazuri de Covid-19, un nou „record” de la aparitia epidemiei in februarie 2020 in Grecia, unde spitalele incep din nou sa fie coplesite, relateaza AFP.

- Autoritațile sanitare elene au confirmat marți 8.613 de noi cazuri de COVID in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar de infectari cu coronsvirus de la izbucnirea pandemiei in februarie 2020 a pandemiei. Intre timp, spitalele incep din nou sa fie copleșite, potrivit Hotnews , care citeaza Afp. Tot marți,…

- Grecia a inregistrat 5.449 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, au anuntat luni autoritatile, cel mai mare numar zilnic de infectari cu coronavirus de la izbucnirea pandemiei la inceputul anului trecut, relateaza Reuters. Alte 52 de persoane au murit din cauza COVID-19 in ultimele…

- Intensitatea procesului epidemic este in continua escaladare, inregistrandu-se o crestere atat a numarului de cazuri noi de infectari, cat si a numarului de decese. Saptamana precedenta s-au inregistrat 9.443 de cazuri noi. Municipiile Chisinau si Balti sunt epicentrul epidemiei la nivel national, fiind…

- Autoritatile sanitare din Botosani au inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 222 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cel mai numar de cazuri noi inregistrat intr-o zi de la inceputul pandemiei. Potrivit directorului Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei,…

- Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica din Republica Moldova a decis instituirea starii de urgența sanitara pe teritoriul țarii, in perioada 10 septembrie – 31 octombrie, pe fondul inmulțirii cazurilor de infectare cu coronavirus. Anunțul a fost facut joi de ministrul Sanatații, Ala Nemerenco,…

- Autoritațile au decis sa impuna restricții in comuna Chiajna din cauza inmulțirii cazurilor de COVID 19. Masurile vor intra in vigoare la miezul nopții, potrivit mediafax.ro. Prefectura Ilfov a anunțat ca „avand in vedere faptul ca la nivelul comunei Chiajna s-a inregistrat o valoare a ratei…