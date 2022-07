Stiri pe aceeasi tema

- Numar puțin de cazuri COVID in zona noastra. Sunt tot mai multe localitați cu incidența ZERO! DSP Cluj a prezentat datele statistice privind incidența cazurilor COVID in perioada 7-20 Mai 20222. La... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Zilnic se inregistreaza noi cazuri COVID in intreg județul Cluj, chiar daca numarul acestora nu este semnificativ, virusul continua sa infecteze diverse persoane. La Turda și Campia Turzii sunt in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj a dat publicitații rata incidențelor cazurilor de COVID-19 in toate unitațile administrativ teritoriale din județul Cluj. La Turda, rata incidenței este... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Raspunsul este NU! Zilnic se inregistreaza noi cazuri de infectare chiar daca puține la numar. Personalul medical din zona spune ca „ne-am relaxat prea tare” iar COVID-ul continua sa ne faca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Daca zilele trecute la Turda erau inregistrate 57 de cazuri COVID, acum sunt raportate 52, o ușoara scadere la fel și cea a ratei de infectare. Potrivit DSP Cluj in perioada 15-28 aprilie 2022, la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj a dat publicitații rata incidențelor cazurilor de COVID-19 in toate unitațile administrativ teritoriale din județul Cluj. La Turda, rata incidenței este... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj a dat publicitații rata incidențelor cazurilor de COVID-19 in toate unitațile administrativ teritoriale din județul Cluj. La Turda, rata incidenței este... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj a dat publicitații rata incidențelor cazurilor de COVID-19 in toate unitațile administrativ teritoriale din județul Cluj. La Turda, rata incidenței este de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!