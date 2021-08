Stiri pe aceeasi tema

- In lumea politicii energetice germane, istoria se repeta. Cu doar cateva saptamani inainte de alegerile germane cruciale, cancelarul Angela Merkel, ignorand protestele puternice din Europa de Est, incheie acordul cu Rusia pentru gazoductul Nord Stream 2, care va consolida influența lui Vladimir Putin…

- Un bucurestean plateste in medie 3,02 dolari pentru o cafea, pretul fiind de regula mai mic decat cel din Occident si din Europa de Vest. Exista insa si exceptii, si anume urbele din sudul Batranului Continent, in frunte cu Roma (2,47 dolari), Lisa­bona (2,52 de euro) sau Madrid (2,75 de euro),…

- Hyvia, un joint venture intre Renault si Plug Power specializat pe mobilitatea cu hidrogen, a anuntat marti ca isi va vinde produsele pe intreg teritoriul Europei, iar de la finele acestui an va incepe sa asambleze celule de combustibil pe hidrogen si statii de realimentare cu hidrogen la uzina de…

- Romania se situeaza pe locul trei in Europa in ceea ce priveste efectuarea de plati contactless in mijloacele de transport in comun, dupa Marea Britanie si Polonia, a declarat, joi, directorul general al VISA pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia, Catalin Cretu, intr-o conferinta de presa.…

- O noua generație de peste 420 de centre EUROPE DIRECT și-a inceput activitatea in intreaga Uniune Europeana. Cu un mandat care va dura pana la sfarșitul anului 2025, centrele vor aduce UE, politicile și valorile acesteia in toate colțurile Europei, stabilind o legatura importanta intre instituțiile…

- Cursul de apa, lung de o suta de kilometri, trebuie sa lege bazinul Senei de rețeaua fluviala din Belgia și Olanda. Proiectul are implicații economice și de mediu și ar putea perturba activitatea porturilor din Oceanul Atlantic și Marea Nordului. „Pe frontul transportului pe apa, in prezent, Parisul…

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Prima conducta a gazoductului ”Nord Stream - 2” este finalizata, iar Gazprom este pregatit sa o umple, a declarat președintele Vladimir Putin vineri, 4 iunie, in cadrul sesiunii plenare la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg. © Sputnik / Evgeny BiyatovPutin…

- In anul pandemic 2020, Romania a continuat sa fie la coada clasamentului siguranței rutiere , cu 85 de victime la un milion de locuitori, peste dublul mediei europene, susțin reprezentanții Asociației Pro Infrastructura. ”Comisarul Adina Valean cere investiții in domeniu. Suntem de acord, cu mențiunea…