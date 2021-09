Explozia prețurilor la energie. Cum sunt ajutați grecii și spaniolii să treacă peste scumpiri Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiilor energetice, ca parte a pachetului de masuri menit sa scada preturile in crestere la utilitati. Asta in timp ce autoritațile elene au transmis ca vor oferi subventii pentru majoritatea gospodariilor pana la finele anului. “Este inacceptabil ca firmele energetice sa profite […] The post Explozia prețurilor la energie. Cum sunt ajutați grecii și spaniolii sa treaca peste scumpiri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

