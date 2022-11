Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Bacau, ca a trimis o adresa catre toate spitalele din tara prin care se solicita informatii legate de costurile privind energia electrica si caldura din ultimele trei luni, comparativ cu perioada similara a anului trecut.

Factura europeana pentru energie a batut deja recordurile anul acesta, iar lunile cele mai reci abia acum urmeaza, arata compania de brokeraj XTB, intr-o analiza comparativa privind masurile de combatere a prețurilor mari la energie in Europa.

Amendamentele aprobate in Senat, la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 119/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale, care a…

Ordonanta de urgenta a guvernului privind plafonarea preturilor la energie intra astazi in dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat. Cel mai probabil, documentul va fi modificat in legislativ, in conditiile in care atat reprezentantii puterii cat si cei ai opozitiei au depus amendamente la proiectul…

In cadrul dialogului, au fost identificate propuneri prin care HORECA poate accesa sprijinul necesar pentru a mentine activitatea si a pastra locurile de munca, in contextul dificil generat de efectele pandemiei de COVID-19, ale razboiului din Ucraina si ale cresterii preturilor la energie si gaze naturale,…

Masurile de plafonare si compensare a pretului la energie vor ramane active in formula necesara protejarii cetatenilor si economiei, a spus miercuri premierul Nicolae Ciuca.„La nivelul Guvernului continuam pregatirea sezonului rece, asigurand populatiei si economiei romanesti alimentarea cu energie.…

Rata anuala a inflatiei a coborat la 14,96% in luna iulie a acestui an, de la 15,1% in iunie, in conditiile in care preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 16,59%, cele ale marfurilor alimentare au fost mai mari cu 16,05%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,33%, conform

Schema de compensare a prețurilor la energie și gaze se va incheia in curand. Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in ședința de Guvern, ca va susține in masurile.