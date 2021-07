Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu Constanța a transmis vineri, 2 iulie, ca, la locul in care s-a produs incendiul de la Rafinaria Petromidia , stațiile fixe de monitorizare a calitații aerului amplasate in localitatea Navodari, județul Constanța, au inregistrat valori crescute, „fara a se atinge valorile limita pentru…

- Foto: Explozie la rafinaria Petromidia – Facebook / Adrian Negrescu 15.03: ”In acest moment, incendiul din cadrul instalației este izolat și stabilizat, echipele interne și externe fac eforturi pentru a-l stinge in cel mai scurt timp” – comunicat al Rompetrol Rafinare. 15.00: Noul bilanț al incendiului:…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, vineri, la Rafinaria Petromidia din Navodari. DSU prezinta filmul incidentului soldat cu 6 victime. „Astazi, 2 iulie 2021, la ora 12:16 a fost anunțat printr-un apel la 112, un incendiu la Rafinaria Petromidia, localitatea Navodari, județul Constanța.…

- Trei persoane au fost ranite in explozia de la Petromidia și incendiul care i-a urmat, una dintre ele grav. Potrivit ministerului Sanatații, unul dintre raniți are arsuri pe 45% din suprafața corpului. O a doua persoana are arsuri pe fața, iar o a treia a suferit un traumatism lombar. In zona platformei…

- Populatia din zona Navodari, Corbu, dar si turistii aflati pe litoral in zona Mamaia si Mamaia Nord au fost sfatuiti sa evite zona Petromidia pe o distanta de 1 kilometru, sa ramana in locuinte cu geamurile inchise si sa nu se expuna la noxe. Explozia urmata de un incendiu uriaș a avut loc vineri, in…

