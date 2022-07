Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele juridice si persoanele fizice afectate de criza vor putea solicita amanarea platii ratelor la credite pe o perioada de pana la 9 luni, potrivit proiectului de moratoriu lansat luni in dezbatere publica de Ministerul Finantelor.

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a confirmat joi intentia de a majora ratele dobanzilor la reuniunea de politica monetara de luna viitoare si si-a retrogradat previziunile de crestere economica, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bancile si energia platesc 1,1 mld. euro in iunie sub forma de dividende din profiturile exceptionale pe 2021. Cresterea exploziva a preturilor la energie si majorarea Robor au dublat profiturile firmelor de energie si le-au majorat substantial pe cele ale bancilor, care platesc dividende record.…

- Pe durata unui contract de credit, romanii au greutați inclusiv din cauza modificarilor dobanzii, motiv pentru care se impun masuri de plafonare a dobanzilor anuale efective (DAE), a transmis șeful ANPC, Paul Anghel.„In contextul in care, pe parcursul derularii unui contract de credit garantat cu un…

- La ultima evaluare ROBOR, BNR anunța un procent de 5.37 pentru trei luni. Efectele acestor creșteri masive se regasesc in creșterile de procente la ratele romanilor la banci. Din ianuarie și pana in aprilie, BNR a majorat de 4 ori dobanda monetara. In unele cazuri ratele la banci au crescut cu pana…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a crescut miercuri la 5,10%, de la 5,07% cat era marți. La inceputul anului indicele era 3,02%. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele…

- Romanii care au credite in lei, cu dobanda variabila, vor plati rate si mai mari la banci. Indicele Robor la 3 luni a urcat, astazi, la 4,88%, cel mai ridicat nivel din ultimii 9 ani! Economistii se asteapta ca dobanzile sa creasca si mai mult in urmatoarea perioada, in

- Pregatirile pentru masa de Paste ard la buzunare. Explozia preturilor din ultima perioada ii obliga pe romani sa cumpere mai putin sau deloc, in conditiile in care cumparaturile minime pentru sarbatori depasesc lejer 300 de lei.