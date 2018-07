Stiri pe aceeasi tema

- Explozia care a avut loc joi in fata Ambasadei SUA de la Beijing a fost provocata de un individ care s-a ranit la mana incercand sa detoneze un mic dispozitiv exploziv, a anuntat politia chineza, transmit Reuters si AFP.

- Cel puțin 14 persoane au murit in Japonia in ultimele trei zile, in urma caniculei, la o saptamana dupa inundațiile care au provocat moartea a aproape 200 de persoane, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Temperaturile au ajuns luni la peste 39 de grade Celsius, conform Agenției Japoneze…

- Poliția germana a impușcat duminica un barbat care se comporta violent in interiorul Catedralei din Berlin, a anunțat poliția din capitala germana pe Twitter, facand totodata apel la public sa nu raspandeasca zvonuri, relateaza Reuters.

- Cel putin 15 persoane au fost transportate la spital, dupa producerea unei explozii intr-un restaurant aflat in Mississauga, o suburbie a orasului canadian Toronto, a anuntat presa locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trei dintre raniti se afla in stare critica, a informat serviciul…