- Ion Doldurea, primarul din Caracal și tatal patronului firmei unde s-a produs explozia din Crevedia, a exprimat o atitudine de neincredere fața de starea pompierilor raniți, afirmand ca situația lor este „o problema proprie”. In timpul unui interviu acordat postului de televiziune Romania TV imediat…

- Duminica dimineața, autoritațile au prezentat un nou bilanț al tragediei de la Crevedia. O persoana și-a pierdut viața și alte 57 au fost ranite. Victimele au fost transportate de urgența la spital, in unele cazuri s-a decis transferul in unitați medicale din strainatate. Președinele Romaniei, prima…

- Explozia de la stația GPL din Crevedia a facut zeci de victime care au nevoie de ingrijiri medicale. Aceasta funcționa deși avea activitatea suspendata și este deținuta de fiul primarului din Caracal.

- Bilanțul victimelor a crescut in urma exploziilor din Crevedia, iar informațiile care au ieșit la iveala despre cauza tragediei evidențiaza faptul ca Stația GPL era inchisa inca din 2020 și funcționa fara aviz.

S-a tras linie dupa inca o tragedie romaneasca, iar bilanțul autoritaților suna aproape apocaliptic: „pe 26 august 2023, in localitatea Crevedia din județul Dambovița s-au...

Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

- Dupa explozie de la stația GPL din Crevedia, noi informații aduc la lumina o realitate șocanta: stația funcționa ilegal, in ciuda faptului ca activitatea sa fusese suspendata de catre ISU. Aceasta a fost scena unor evenimente cu consecințe dezastruoase, cu doua persoane confirmate decedate și o cifra…

- Bilantul victimelor in urma atacului rusesc de marți din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei este in crestere, au anunțat autoritatile locale. Cel putin patru persoane au murit, intre care o fata de 17 ani, iar 47 au fost ranite. Printre raniți se afla și trei personalitați columbiene, printre care…