Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a avut loc sambata seara la o stație GPL. Primele informații arata ca sunt mai multe victime, iar doua dintre ele ar fi decedate. Deflagrația a afectat și cateva case din apropierea stației GPL (gaz petrolier lichefiat). Avand in vedere numarul de victime a fost activat Planul Roșu…

- Romania este din nou subiect de discuție in presa internaționala. BBC, Al Jazeera, The Washington Post, dar și alte publicații internaționale importante citite de milioane de oameni scriu despre tragedia de la Crevedia. Al Jazeera, deținut de guvernul monarhiei din Qatar, amintește de “Colectiv”. Ieri…

- Dosarul vizeaza potențialele abuzuri in serviciu comise de instituțiile de control care au permis funcționarea acestei stații in ciuda neregulilor depistate pana acum.Au trecut peste 24 de ore de la noua tragedie care a lovit Romania, tragedie care ne arata, din nou, cat de nepregatiți suntem in caz…

- Patriarhia Romana anunta ca se solidarizeaza cu victimele tragediei de la Crevedia, urmand sa acorde un sprijin financiar de 3.000 lei fiecarei familii cu victime ale acestui accident. ‘Patriarhia Romana exprima profundul sau regret pentru victimele exploziei petrecute sambata, 26 august 2023, in localitatea…

- UPDATE 12:00 INFORMARE RANIȚI - SPITALUL CLINIC DE URGENȚA BUCUREȘTIBilanț actualizat, in urma raportului de garda și a evaluarilor permanente la patul pacienților: In Spitalul Clinic de Urgența București au ajuns 31 de pacienți (dintre care 5 intubați) ca urmare a exploziei care a avut loc la o statie…

- UPDATE: In spitalele din București sunt internate in acest moment 46 de victime ale exploziilor care au avut loc la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita: 13 sunt la Spitalul Bagdasar Arseni, 4 la Spitalul de Arși, 28 la Floreasca, 1 la Elias. 8 pacienți sunt intubați. Cifrele vor…

- UPDATE: In spitalele din București sunt internate in acest moment 46 de victime ale exploziilor care au avut loc la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita: 13 sunt la Spitalul Bagdasar Arseni, 4 la Spitalul de Arși, 28 la Floreasca, 1 la Elias. 8 pacienți sunt intubați. Cifrele vor…

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…