- Hezbollah-ul libanez a anuntat vineri ca a lansat urmarirea judiciara impotriva unui fost deputat si a unui partid politic care au acuzat puternica miscare siita ca este responsabila de explozia devastatoare de acum patru luni din portul Beirut, informeaza AFP potrivit Agerpres. Explozia din 4 august,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, coprezideaza, miercuri, o noua videoconferinta internationala de "sprijin pentru populatia libaneza", la patru luni dupa explozia devastatoare din portul Beirut, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. La…

- Europa a devenit centrul pandemiei de coronavirus, iar state precum Austria, Elvetia, Polonia sau Rusia au raportat din nou cifre record. Si peste ocean, in Statele Unite s-au inregistrat 120.000 de cazuri in 24 de ore, un bilant care mentine aceasta tara pe primul loc in lume. Organizatia Mondiala…

- Creație inedita a unei artiste libaneze, care a realizat o statuie din moluzul și sticla ramase in urma exploziei din Beirut. Timp de mai multe saptamani, aceasta a mers pe strazile din Beirut și a colectat metal, sticla, dar și alte obiecte pentru a le folosi la opera sa, scrie CNN.Artista Hayat Nazer…

- Un depozit de armament al gruparii siite pro-iraniene Hezbollah a explodat marti in sudul Libanului, ranind mai multe persoane, potrivit unei surse de securitate citate de Reuters. Conform acestei surse, deflagratia a fost provocata de o ″eroare tehnica″⁣. O imensa coloana de fum negru s-a…

- SUA au acuzat vineri Hezbollah ca si-a inmultit "ascunzatorile de nitrat de amoniu" in mai multe tari europene, parand sa sugereze o posibila legatura intre miscarea siita libaneza si recenta explozie devastatoare din portul Beirut, provocata de aceasta substanta, relateaza AFP."Din 2012,…

