Explozia din Beirut: În depozitul cu nitrat de amoniu erau și artificii, spune un fost muncitor portuar Libanezii se pregatesc de un protest major în Beirut, cu o zi înainte ca echipa care investigheaza exploziile sa prezinte concluziile preliminare guvernului. Un fost muncitor din port spune ca artificii au fost depozitate într-un hangar, alaturi de nitratul de amoniu.

Zeci de cutii cu artificii ar fi fost depozitate în acelasi hangar în care se afla cantitatea uriasa de nitrat de amoniu, fapt ce a jucat un rol decisiv în aprinderea substantei chimice care a cauzat exploziile uriase din Beirut, a declarat un fost muncitor în port, scrie Guardian, preluat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

