Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre persoanele ranite in incendiul de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, sunt internate la Spitalul Floreasca din Capitala, cu arsuri pe 25-30% din suprafata corpului, in stare stabila, dar plasați in coma indusa. Un alt ranit a fost operat si este in afara oricarui pericol…

- Directorul general al Rompetrol Rafinare și un fost director in cadrul rafinariei de la Navodari au vorbit despre posibilele cauze ale exploziei de amploare produse astazi la rafinaria Petromidia de la Navodari. O persoana a murit și alte patru au fost ranite in urma exploziei.

- Incendiul de la rafinaria Petromidia, din Navodari, a fost lichidat in jurul orei 15.00, a declarat, vineri, ministrul de Interne, Lucian Bode. Lucian Bode a declarat ca incendiul a fost stins in jurul orei...

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat, vineri, ca nu crede ca vor fi probleme „deocamdata” cu stocurile de carburanti, dupa explozia de la Petromidia, intrucat depozitele nu au fost afectate de incendiu. Acesta a precizat, insa, ca acest lucru depinde de perioada in care rafinaria va fi inchisa.

- Bilanțul exploziei de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, a ajuns la șase victime, din care una cu arsuri grave, pe 45 la suta din suprafața corpului. O persoana este cautata la ora transmiterii știrii fiind data disparuta. Potrivit ISU Constanța, in urma exploziei urmate…

- O explozie a avut loc la Rafinaria Petromidia. Autoritatile au emis un mesaj Ro-Alert si au facut apel la oameni sa evite zona, sa inchida geamurile si sa nu se expuna la fum, acesta fiind toxic. Din primele informatii se pare ca s-a produs o explozie la o instalatie de la rafinarie, iar focul este…

- BUCUREȘTI, 2 iul – Sputnik. O explozie a avut loc la rafinaria Petromidia din Navodari, iar o coloana groasa de fum este vizibila de la mare distanța. Se pare ca este vorba de explozia unor rezervoare la depozitele Rompetrol, urmata de incendiu. ”Martorii din Corbu au declarat ca și-au…

- O explozie puternica urmata de un incendiu uriaș s-a produs in urma cu puțin timp la rafinaria Petromidia din Navodari. Se vorbește despre doua persoane care ar fi fost ranite. Fumul negru se vede de la zeci de kilometri, iar autoritațile au emis un mesaj Ro-Alert pentru populație. A fost activat planul…