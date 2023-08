Explozia de la Crevedia. A murit încă un rănit în tragedia de la stația GPL Inca un ranit in explozia de la stația GPL din Crevedia a decedat, au declarat surse medicale. Acesta era ranit in prima deflagrație. Vestea a venit in urma cu putin timp. Vorbim despre un al treilea ranit dupa exploziile repetate de sambata. Surse medicale au confirmat pentru Realitatea PLUS aceasta informație. Pacientul era internat la Spitalul Floreasca din Capitala. Ar fi fost ranit in timpul primei explozii de sambata. Mai mulți pacienți sunt in stare critica cu arsuri pe o suprafața considerabila a corpului. The post Explozia de la Crevedia. A murit inca un ranit in tragedia de la stația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

