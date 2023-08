Stiri pe aceeasi tema

- Un ranit in urma exploziei de sambata seara de la Crevedia a murit joi la Spitalul Floreasca din Capitala. Este vorba despre un civil, cu arsuri peste 90% din suprafața corpului. In urma acestui deces, numarul morților din cauza dezastrului de la stația GPL din Dambovița ajunge la trei.

- Vestea a venit in urma cu putin timp. Vorbim despre un al treilea ranit dupa exploziile repetate de sambata. Surse medicale au confiormat pentru Realitatea PLUS aceasta informatie. Pacientul era internat la Spitalul Floreasca din Capitala.Ar fi fost ranit in timpul primei explozii de sambata. Mai multi…

- Imagini șocante din curtea soților care au murit in explozia de la Crevedia. Fiica acestora s-a ales cu dosar penal dupa ce a intrat in curtea parinților ei și a filmat o bucata din cisterna care a explodat. Va reamintesc, cei doi au murit in explozia de la stația GPL. Femeia a suferit arsuri extrem…

- Stația de gaz din Crevedia a ramas fara autorizație ISU in urma unui control in 2020. Aceasta punea in pericol populația din jur și nu avea masuri de prevenire. In apropierea stației de gaz din Crevedia erau mai multe case, gospodarii și o cladire.De trei ani, societatea ar funcționa doar ca un depozit…

- Explozia din Crevedia. Doua persoane decedate, 56 de raniti, dintre care 42 de cadre MAI, mii de oameni evacuati. Acesta este bilantul cutremurator al celor doua explozii puternice care au avut loc la o statie GPL din Crevedia, seara trecuta. Doi salvatori, grav raniti, au fost transferati deja in strainatate.…

- Explozia care a avut loc astazi la o statie GPL din Crevedia, judetul Dambovita, a produs ranirea mai multor persoane. Au intervenit echipaje ale Serviciilor de Ambulanța București Ilfov și Dambovița și SMURD, care au acordat asistența medicala de urgența și au transportat victimele la spitale de urgența…

- Au fost opt victime in urma exploziei de la Crevedia! Șapte pacienți au ajuns la spitalul Bagdasar sau Floreasca.Potrivit ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, exista si decese in urma exploziei, relateaza News.ro. Pana in prezent, sase persoane au fost transportate la spitale. Un pacient…