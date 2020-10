Explozia de la Beirut: Aproape 700 de plângeri depuse în instanţă Avocatii din Beirut au depus aproape 700 de plangeri in fata justitiei libaneze in numele persoanelor afectate de explozia produsa pe 4 august in portul Beirut si care s-a soldat cu peste 200 de morti, relateaza AFP.



"Am depus astazi 679 de plangeri in numele familiilor victimelor, ranitilor si persoanelor afectate" de drama si care "nu au posibilitatea de a-si angaja un avocat" pentru a depune plangere, a declarat presedintele baroului din Beirut, Melhem Khalaf, citat de agentia nationala de stiri ANI.



"Ne confruntam cu oroarea unui dezastru si nu ne vom opri" decat daca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii din Beirut au depus aproape 700 de plangeri in fata justitiei libaneze in numele persoanelor afectate de explozia produsa pe 4 august in portul Beirut si care s-a soldat cu peste 200 de morti, relateaza AFP."Am depus astazi 679 de plangeri in numele familiilor victimelor, ranitilor…

- Curtea de Apel Bucuresti a dezbatut, joi, o contestatie depusa de Liviu Dragnea la executarea pedepsei la care a fost condamnat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, fostul lider PSD solicitand sa fie eliberat din inchisoare pe motiv ca este detinut ilegal. ”Doamna președinta, sunt…

- Enorma explozie care a devastat saptamana trecuta cartierele din Beirut a facut 171 de morti si peste 6.000 de raniti, potrivit unui nou bilant al Ministerului Sanatatii. Un bilant recent raporta 160 de morti. Explozia din Beirut a fost provocata de un incendiu intr-un depozit in care erau stocate 2.750…

- Altarul bisericii ortodoxe St. Dimitrios din Achrafieh a supravietuit suflului exploziei din Beirut. Nimeni nu poata gasi o explicație logica cu biserica a fost daramata de suflul exploziei, dar altatul a ramas intact. Sfantul Potir, Sfanta Biblie, candela cu ulei și moaștele Sfinților au ramas neatinse. Nici…

- Imaginile realizate din spațiu pina și dupa explozie arata diferența șocanta provocata de explozie. Imaginile realizate din satelor arata impactul devastator pe care a avut conflagrația, noteaza sputnik.md.

- Aproape 300.000 de oameni au ramas fara locuinte dupa ce exploziile uriase de marti produse in portul din Beirut au distrus numeroase cladiri. Guvernatorul capitalei libaneze a declarat ca aproape 300.000 de persoane și-au pierdut locuințele. „Cred ca intre 250.000 și 300.000 de oameni au ramas fara…

- Libanul este in doliu in urma exploziilor de proporții care au zguduit marți capitala Beirut. Peste 100 de oameni și-au pierdut viața, iar bilanțul victimelor continua sa creasca. CONTEXT: Zeci de cartiere și cladiri au fost distruse, iar pana la acest moment autoritațile au anunțat peste 100 de morți…

- Presedintele Trump a declarat ca explozia din Beirut a fost probabil un „atac”, citand oficialii militari americani care „par sa creada” ca explozia nu a fost intamplatoare, in ciuda informatiilor oficiale transmise de autoritatile libaneze.Citește și: OFICIAL - S-au prelucrat mai puține teste,…