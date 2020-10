Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS Romania Bi9 octombrie Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 2.627.544 de teste. Dintre acestea, 29.282 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 17.286 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 11.996 la cerere. In urma testelor efectuate la nivel national,…

- Noi restricții drastice in Europa, dupa explozia infectarilor cu coronavirus In fața exploziei de imbolnaviri de Covid, tot mai multe țari sunt obligate sa impuna din nou restricții. Parizienii vor fi siliți sa-și reduca interacțiunile incepand de luni, dupa ce in ultimele saptamani numarul de cazuri…

- Toate locurile la terapie intensiva destinate pacienților cu noul coronavirus sunt ocupate in județul Prahova, iar Unitatea mobila de Terapie Intensiva de la Spitalul Județean de Urgența Ploiești este indisponibila din cauza unei „defecțiuni tehnice”, potrivit Mediafax.In județul Prahova,…

- In condițiile in care zeci de spitale și unitați sanitare au devenit nefuncționale in urma exploziei devastatoare din portul Beirut de saptamina trecuta, capitala libaneza se confrunta și cu o alta criza de sanatate – numarul cazurilor de coronavirus a crescut cu o treime, relateaza The Independent.…

- In contexul crizei medicale generate de pandemia de coronavirus, Crucea Rosie Romana Filiala Alba doneaza doua ventilatoare moderne noi, destinate pacientilor internati in cadrul Spitalelor Municipale din Sebes si Aiud. Sistemul de ventilatie donat unitatilor medicale este un aparat AEON VG70, dotat…

- In Unitatea Teritoriala Autonoma Gagauzia și raionul Taraclia Ministerul Sanatații (MSMPS) incearca sa identifice doua spitale unde sa fie deschise o secție suplimentara pentru tratarea copiilor infectați cu COVID-19 (circa 20 de paturi) și o secție pentru terapie intensiva (circa șase paturi) pentru…

- Explozia cazurilor de COVID-19 s-a produs pe fondul nerespectarii regulilor impuse de autoritati in actualul context epidemiologic si a neincrederii in existenta virusului SARS-CoV-2, spun psihologii.

- Un medicament experimental a reusit oprirea agravarii simptomelor generate de COVID-19 in 79% din cazuri, arata un studiu britanic citat de BBC. Medicamentul experimental, denumit tehnic SNG001, este o combinatie de interferon-beta (o proteina pe care organismul o produce atunci cand are o infecție…