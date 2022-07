Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care numarul cazurilor de COVID-19 creste alarmant, de marti se revine la raportarea zilnica a cazurilor. DSP Bucuresti a cerut spitalelor sa reactiveze planurile de rezilienta pentru COVID-19, potrivit Digi 24.

- Ministerul Sanatații reia de marți, 12 iulie, raportarea zilnica a cazurilor de COVID-19, dupa dublarea numarului de cazuri, iar in a doua jumatate a lunii august sunt așteptate și 10.000 de imbolnaviri pe zi in Romania, informeaza Hotnews. Astfel, luni, 11 iulie, va fi transmisa ultima raportare saptamanala…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca, incepand de marti, se revine la raportarea zilnica privind cazurile de COVID-19. In cursul zilei de luni va fi prezentat buletinul COVID saptamanal, iar de marti se va reveni la raportarea zilnica a cazurilor, au precizat reprezentantii MS. Acum o luna, Ministerul…

- De marți, 12 iulie, se revine la raportarea zilnica a cazurilor noi de COVID, la exact o luna dupa ce Ministerul Sanatații a decis ca raportarile sa fie facute saptamanal. Anunțul a fost facut sambata, 9 iulie, de instituția condusa de Alexandru Rafila.„Luni o sa primiți buletinul saptamanal (cu datele…

- Romania a avut o medie de peste 1.100 de cazuri zilnice in ultimele șapte zile, a anunțat Ministerul Sanatații, in bilanțul saptamanal, transmis luni. In total, numarul infectarilor a fost de 7.726, dublu fața de anterioara, cand fusesera inregistrate 3.974 de cazuri. Au fost raportate și 16 decese,…

- Romania a avut o medie de aproape 400 de cazuri zilnice in ultimele șapte zile, a anunțat Ministerul Sanatații, in bilanțul saptamanal, transmis luni. In total, numarul infectarilor a fost de 2.609 de cazuri. In intervalul 13-19 iunie 2022 au fost inregistrate 2.609 cazuri noi de persoane infectate…

- Și Romania renunța la raportarea zilnica a cazurilor de COVID-19. Bilanțul va fi transmis saptamanal, nu zilnic, așa cum s-a intamplat timp de peste 2 ani, de la debutul pandemiei pana acum. Informarea saptamanala va fi transmisa de Ministerul Sanatații in fiecare luni.

- Explicația ministerului condus de Alexandru Rafila este aceea ca in Romania numarul cazuri noi zilnice de COVID și numarul de spitalizari la ATI este redus.„De acum inainte, veți primi o informare saptamanala privind situația COVID. In fiecare zi de luni pentru ultimele 7 zile”, a anunțat Ministerul…