Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Mirela Vaida, alaturi de frumoasa ei familie, s-au bucurat de o vacanța frumoasa in Delta Dunarii. Prezentatoarea TV alaturi de copiii ei au petrecut cateva zile de relaxare pe plaja Sfantul Gheorghe. Cat a costat-o pe Mirela Vaida vacanța in ”paradisul pasarilor”. O noapte de cazare…

- Mirela Vaida are probleme de sanatate dupa vacanta din Delta, acolo unde a mers alaturi de familie pentru cateva zile. Dupa ce s-a intors acasa, prezentatoarea TV le-a marturisit prietenilor virtuali faptul ca nu se simte bine. Mirela Vaida sufera de șalazion Mirela Vaida le-a marturisit utilizatorilor…

- Mirela Vaida a marturisit fanilor ei ca s-a intors cu probleme de sanatate din vacanța pe care a avut-o in Delta Dunarii cu familia sa. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a aratat tuturor afecțiunea cu care s-a ales.S-a intors din vacanța, iar Mirela Vaida are o problema de sanatate și se gandește…

- Romanii pleaca in vacanțe in ciuda scumpirilor. Anul 2022 a adus un val de scumpiri in toate industriile, iar romanii resimt acest lucru pe toate planurile, inclusiv in ceea ce privește vacanțele și calatoriile. Cu toate acestea, romanii din mediul urban nu renunța la concedii, ci cauta sa iși ajusteze…

- „Vacanța in inima ta” este numele single-ului pe care Edward Sanda l-a pregatit vara aceasta, o poveste muzicala ce surprinde iubirea pura și sincera. „Cleopatra este cea care m-a inspirat foarte mult cand am scris textul și cred ca momentul lansarii se potrivește perfect cu aceasta perioada calda in…

- Sezonul estival e deja in toi, ne apropiem deja de finalul primei luni de vara calendaristica, vremea e calda, așa ca nu lipsesc nici planurile de vacanța. Ca e vorba de o relaxare planificata pe litoralul autohton, la munte sau in Delta Dunarii, romanii numara zilele pana la mult-așteptatul concediu.…

- Voucherele de vacanța acordate anul trecut expira peste opt zile, adica la finalul lunii iunie 2022, anunța Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT). Data de 30 iunie 2022 reprezinta termenul pana la care voucherele de vacanța emise in anii precedenți mai pot fi utilizate pentru…

- Turistii vor avea la dispozitie 40 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii incepand cu 10/11 iunie pana pe 11/12 septembrie 2022, informeaza CFR Calatori.