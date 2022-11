Stiri pe aceeasi tema

- Romania raporteaza in prezent 1% din totalul cazurilor externate ca fiind infectii asociate asistentei medicale, in timp ce media la nivel european este de 7%, a declarat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Romania in momentul de fata raporteaza, dupa o evolutie crescatoare, 1% din totalul…

- Planul national pentru prevenirea si combaterea cancerului in Romania a fost adoptat de Camera Deputatilor. Documentul raspunde nevoii societatii de a pune in centru pacientii oncologici si de a le asigura acestora mijloacele si resursele necesare pentru prevenirea si tratarea acestei boli. Senatoarea…

- Evoluția economiei și situația sociala și politica ii preocupa pe romanii din generațiile Millennials și Z, care se așteapta la inrautațirea condițiilor economice (59% dintre Millennials și 49% dintre cei din Generația Z) și a contextului sociopolitic (55%, respectiv 45%) in acest an, procente in creștere…

- „Guvernul ia masuri corecte și responsabile, aspect care se reflecta in cifrele din execuția bugetara pe primele 8 luni: Veniturile bugetului general consolidat sunt mai mari cu 22% fața de perioada similara a anului trecut, iar investițiile sunt in creștere cu 9,6%. Totodata, deficitul bugetar pe primele…

- Hermannstadt - Petrolul. In minutul 10 al meciului disputat la Media, mijlocașul Petrolului Takayuki Seto (36 de ani) a inscris un autogol unic in fotbalul romanesc. Dupa un inceput de meci echilibrat intre cele doua echipe, Hermannstadt a reușit sa deschida scorul in minutul 10 grație unui autogol…

- Saptamana aceasta, ieri, am aprobat Planul de iarna, intocmit de toti cei care isi desfasoara activitatea si sunt responsabili de sectorul energetic din Romania. Am stabilit ca saptamana viitoare sa avem intalnirea cu comandamentul de iarna. Pentru prima data, la inceputul lunii septembrie, avem acest…