Stiri pe aceeasi tema

- Mario Fresh și Alexia Eram, deși, sunt foarte tineri, formeaza deja un cuplu de peste patru ani. Cei doi au planuri serioase de viitor. Cu toate acestea, un lucru il enerveaza pe artist la iubita lui. Mario Fresh, detaliul neștiut despre iubita Mario Fresh și Alexia Eram formeaza un frumos cuplu de…

- Oana Roman a rabufnit pe internet. Dupa ce a primit mai multe mesaje in care era jignita in ultimul hal, in mod gratuit, vedeta a ținut sa reacționeze și le-a transmis un mesaj dur celor care o critica.

- Cu toate ca este o fire calma, Misha s-a mai putut abține și a rabufnit pe rețelele de socializare. Aflata in mașina, in traficul din București, frumoasa cantareața a marturisit ca este plina de nervi. Iata ce a scos-o din minți pe fosta soție a lui Connect-R!

- Oana Roman este foarte activa in mediul online și iși ține fanii la curent cu tot ceea ce face, insa așa cum se intampla de fiecare data existe și persoane care nu sunt de acord cu anumite lucruri din viața sa! Ce le-a spus aceasta, dupa ce i-au dat mai multe sfaturi!

- Antonia și Alex Velea au fost criticați de internauți pentru atitudinea avuta in fața scandalului cu Mario Fresh și Lino Golden, dupa ce tinerii artiști au decis sa rupa prietenia dintre vedete și sa paraseasca gruparea formata de Velea, ”Golden Boy Society”. Apele s-au mai liniștit in aceasta privința,…

- Mario Fresh și iubita sa au impartașit cu fanii de pe Internet un moment tandru, in care și-au imparțit saruturi patimașe in fața bradului de Craciun. Internauții au reacționat imediat la imaginile cu cei doi „porumbei”.

- Mario Fresh face schimbare dupa schimbare! Dupa ce și-a achiziționat o mașina foarte scumpa, cu valori ce se ridica la cateva zeci de mii de euro, iubitul Alexiei Eram și-a tunat bolidul de lux, din nou! Iata cum arata acum „bijuteria pe patru roți” a artistului!

- Edward Sanda și-a lasat admiratorii cu gura cascata, dupa ce s-a afișat cu fața insangerata pe rețelele de socializare. Tocmai pentru a nu-i ține prea mult cu sufletul la gura, iubitul Cleopatrei Stratan le-a explicat care este motivul.