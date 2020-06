Stiri pe aceeasi tema

- PNL solicita procurorilor sa se autosesizeze cu privire la "gravele acuzatii" aduse de presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, conform carora Guvernul PNL a facut plati in avans de peste 415 milioane de lei "pentru despagubirea prietenilor de casa", sustinand ca afirmatiile "sunt o mare minciuna".…

- Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a avut o intalnire cu șeful DSU, Raed Arafat. In cadrul intalnirii, Ciolacu a spus ca ințelege nevoia prelungirii starii de alerta, dar nu va mai accepta in forma actuala și a impus o serie de condiții. In cazul in care Guvernul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a solicitat marti serviciilor de informatii sa spuna public daca i-au transmis presedintelui Klaus Iohannis vreo informare referitoare la acuzatiile aduse de seful statului la adresa PSD in legatura cu proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc.…

- In cadrul emisiunii "Newsline", Marcel Ciolacu i-a spus jurnalistei Cristina Sincai faptul ca "90 la suta din masurile luate de combatere a pandemiei de coronavirus au fost luate de autoritatile locale" "Este o ipocrizie ce face domnul Orban acum. El se lauda cu toate, cand indiferent de culoarea…

- ​Parlamentul se reuneste în sedinta comuna joi, de la ora 16,00, pentru învestirea Guvernului propus de premierul desemnat, Florin Cîtu, transmite Agerpres.Potrivit Regulamentului comun al Camerei Deputatilor si Senatului, pentru ca sedinta în care se va vota învestirea…

