- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca Sistemul informatic integrat de urmarire a materialului lemnos – SUMAL 2.0 va suferi modificari in acest an. El a mai afirmat ca una dintre modificarile aduse sistemului, va fi interzicerea exploatarii masei lemnoase pe timpul nopții. “SUMAL 2 va mai suferi…

- Centralele termice individuale vor fi interzise, printr-o decizie estimata sa fie semnata in maximum 2-3 luni, a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna, intr-o intervenție la „Ora de Profit”, de la Profit TV. Tanczos Barna a precizat insa ca vor exista și o serie de blocuri care vor fi exceptate.…

- Irlandezul beat care a reușit sa intre in Palatul Parlamentului, sarind un gard și spargand un geam, a fost pus in libertate de procurori, potrivit Realitatea PLUS. Procurorii nu cer arestarea lui și nici nu ii alte masuri preventive, potrivit avocatului sau. Prin urmare, el poate parasi țara.…

- Ministrul Mediului a afirmat, intr-un interviu pentru un post TV ca in noile blocuri nu vor mai fi permise decat centrale mari, care sa alimenteze toate apartamentele și sa evacueze gazele arse la cel puțin 40 de metri, adica inalțimea aproximativa a unui bloc de 10 etaje. Masura ar putea fi aplicata…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat vineri, ca centralele individuale de apartament nu vor mai fi permise in blocurile noi din luna ianuarie sau februarie, cel tarziu. Ministrul a precizat ca la inceputul anului viitor ar putea exista actul normativ privind aceasta masura. Intrebat de centralele…