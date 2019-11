Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la inaugurarea statiei de comprimare gaze naturale Podisor, din judetul Giurgiu, ca sectorul energetic a fost grav perturbat in ultimul an de masuri hazardate. "Este indiscutabil faptul ca, in domeniul energetic, Romania se bucura de avantaje certe. Resursa…

- Arad. Ionel Ciupe, consilier local municipal, este de parere ca Aradul ar putea fi salvat din letargia in care a intrat doar prin proiecte mari și indraznețe. “Din pacate pentru toți, dar mai ales pentru noi, cei care iubim Aradul, orașul nu mai este atractiv nici pentru locuitorii sai și in niciun…

- Fostul premier Victor Ponta le-a transmis deputaților care s-au razgandit și s-au reinscris in PSD, dupa ce anterior au anunțat ca adera la formațiunea PRO Romania, ca el le-a oferit o alternativa și...

- Irina Rimes a facut un anunț care i-a impresionat pe fanii ei. Artista a scris o piesa pe care vrea sa o daruiasca unui cantareț in devenire. Iata ce trebuie sa faca cei care cocheteaza cu muzica!

- Ramona Bruynseels și-a depus duminica, la BEC, candidatura de independent la alegerile prezidențiale, împreuna cu peste 280.000 de semnaturi, transmite Mediafax. La ieșirea din instituție echipa de campanie a lui Bruynseels a dat drumul mai multor porumbei albi, semnificând „o noua…

- Șansele Romaniei de gazdui un hub regional pe piața gazelor naturale sunt pe cale sa fie compromise, atatea cat mai erau, caci resursele din regiunea caspica ar putea ajunge in Europa mai devreme pe alt traseu decat prin Romania. Mai mult, exploatarea celui mai mare zacamant din Marea Neagra nu mai…

- Primul centru comercial modern din Romania sarbatorește doua decenii de la lansare printr-o campanie aniversara amplaParticipanții la campania aniversara pot caștiga, prin tragere la sorți, o Tesla Model 3, mașina electrica de ultima generație In 1999, București Mall-Vitan iși deschidea ușile pasionaților…

- Nu cumparati bijuterii de la comerciantii ambulanti! Potrivit site-ului Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), in Romania sunt considerate metale prețioase, conform legii, aurul, argintul, platina și paladiul, iar desfasurarea de operatiuni cu metale prețioase și pietre prețioase…