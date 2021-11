Stiri pe aceeasi tema

- Formațiunea politica reformista „Schimbarea Continua”, inființata acum cateva saptamani de doi absolvenți Harvard, antreprenori deveniți miniștri in guvernul interimar de la Sofia, conduce convingator cu 25,34%, dupa numararea a peste 75% din voturi, ea fiind data caștigatoare și de exit-poll-urile…

- Victoria gruparii „Schimbarea Continua” in al treilea scrutin parlamentar organizat in mai puțin de un an genereaza speranțe ca de data aceasta, partidele vor putea forma o coaliție de guvernare pentru a depași impasul prelungit in care se afla țara, scriu Euronews și cotidianul bulgar Sega. Formațiunea…

- Un partid anti-corupție a surprins cu un rezultat foarte bun la alegeri, in Bulgaria. Mișcarea inființata de doi afaceriști educați in SUA au fost aproape la egalitate cu partidul conservator GERB. Exit-poll-urile arata un procentaj al formatiunii „Continuam Schimbarea” de 23% din voturi. Rezultatul…

- Numerosi bulgari nu s-au prezentat la urne, astfel ca la orele locale 16:00 (14:00 GMT) rata de participare era de 26%, potrivit Comisiei Electorale, cea mai slaba din alegerile organizate in acest an.Dupa esecul celorlalte doua scrutinuri, in aprilie, apoi in iulie 2021, din cauza lipsei unui acord…

- Al treilea scrutin parlamentar organizat in ultimul an are loc duminica in țara de la sud de Dunare, iar partidele politice sunt aproape nevoite sa reușeasca de data aceasta sa formeze un nou guvern, pentru a livra reformele dorite de populație, intr-un moment in care țara se confrunta și-așa cu probleme…

- Doi studenți de la Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport sunt suspectați de circulație ilegala de droguri, în favoarea unui grup criminal organizat. Aceștia au fost plasați în arest preventiv, dupa ce la sfârșitul saptamânii trecute ofițerii Antidrog de la INI…

- Fotografia profesorului dr. Ciavdar Pavlov de la Universitatea de Medicina I.M. Secenov din Moscova, cea mai veche de acest profil din Rusia, ii este atribuita unui medic numit Aurelian Perjovschi, de negasit in registrul Colegiului Medicilor, care recomanda de peste doi ani produse de infrumusețare…