GM a anuntat ca inchide marca GM Holden Ltd din Australia

Acum a venit timpul marcii australiene GM Holden Ltd care incepand cu acest an intra in istorie pentru ca GM nu a reusit sa o vanda. Pentru a remedia aceasta marca 100% GM aceasta iese din productie, adica australienii nu vor mai putea sa cumpere aceste masini.