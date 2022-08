Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a pierdut incredibil meciul cu tanara tenismena de 20 de ani din Ucraina, Daria Snigur, scor 2-6, 6-0, 4-6! Este, cu siguranța, cea mai dura și mai umilitoare infrangere din cariera romancei, care parasește America mult prea repede in acest an. Reacția Dariei Snigur dupa ce a eliminat-o…

- Simona Halep a disputat in aceasta seara meciul din turul intai de la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului. In varsta de 30 de ani si aflata pe locul sapte in clasamentul mondial, Simona cap de serie numarul 7 a intalnit o la debut pe ucraineanca Daria Snigur 20 de ani, 125 WTA , sportiva…

- Simona Halep, locul 7 WTA si cap de serie 7, e fost eliminata luni, in primul tur la US Open, de sportiva ucraineana Daria Snigur, numarul 125 mondial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) a a avut un inceput dificil in meciul cu ucraineanca Daria Snigur (20 de ani, 125 WTA), in runda inaugurala de la US Open. Jucatoarea din Constanța a pierdut primul set, 2-6, la capatul unui joc modest, presarat cu multe greșeli neforțate. Simona Halep, afectata dupa…

- Simona Halep, a saptea favorita de la US Open 2022, si-a aflat adversara din primul tur al Grand Slamului de la New York. Simona Halep - Daria Snigur, in primul tur de la US Open 2022 Astfel, Simona va da in runda inaugurala peste ucraineanca Daria Snigur (125 WTA, jucatoare venita din calificari).…

- US Open este Grand Slamul unde Simona Halep a avut de-a lungul timpului rezultatele cele mai slabe dintre turneele majore. Mats Wilander (fost lider mondial și caștigator a șapte GS-uri) este de parere ca sportiva noastra are șanse reale de a se impune la Flushing Meadows daca va avea atitudinea de…

- Eliminata in semifinale la Wimbledon de Elena Rybakina, 3-6, 3-6, Simona Halep s-a bucurat de vacanța, iar acum a reluat pregatirile la Academia de Tenis a antrenorului sau, Patrick Mouratoglou. Ulterior, tenismena romana va zbura in Statele Unite pentru primul turneu al lunii august, Citi Open Washington.…

- Brazilianca Beatriz Haddad Maia s a impus in set secisiv.Reprogramata astazi de ieri, din pricina ploii, semifinala turneului de tenis WTA 250 de la Birmingham dintre Simona Halep 30 de ani, 20 WTA , a doua favorita, si brazilianca Beatriz Haddad Maia 26 ani, 32 WTA i a revenit sud americancei, in set…