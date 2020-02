Explicaţiile psihologului Laura Maria Cojocaru Cum învingem singurătatea de Ziua Îndrăgostiților? Valentine`s Day este o zi speciala pentru unii, un motiv de depresie sau anxietate pentru alții; o zi, un obicei, un moment frumos, insa trecator ca orice zi sau clipa din viața noastra. Ce fac in astfel de zile persoanele care sunt singure? De obicei stau inchise in casa și in sine și iși plang […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

