Explicaţiile psihologului: Dependenţa de telefon poate ruina copilăria Telefonul mobil nu mai reprezinta de ani buni un mijloc de comunicare, ci a devenit precum o extensie a corpului nostru, provocand dependente tot mai mari. Efectele negative ale acestei adictii se vad nu numai in randul adultilor, ci mai ales in randul copiilor. Un studiu dat publicitatii de Statista.com arata ca… CITEȘTE CONTINUAREA AICI. The post Explicatiile psihologului: Dependenta de telefon poate ruina copilaria appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-au scurt momente de panica in familia vedetei Antenei, care e o prezența nelipsita de la emisiunile cunoscutului trust. Hanibal Dumitrașcu a fost transportat de urgența la spital, dupa ce medicii au fost chemați de urgența. Celebrul psiholog are probleme serioase de sanatate. In aceasta dupa-amiaza,…

- Recent, Asociația Americana de Psihiatrie (A.P.A) a nominalizat noi forme de dependența pentru a fi introduse in ediția a V-a DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), printre care și dependența de internet, in special de rețelele de socializare. Read More...

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a invocat joi mai multe cauze pentru cresterea preturilor, de la liberalizarile cerute de FMI si de UE, pana la faptul ca importam din state UE, unde preturile au crescut, dar a facut referire si la "companiile cu capital strain", care au majorat preturile, vazand…

- Telespectatorii au avut parte de o mega surpriza, in cadrul ultimei ediții a show-ului Exatlon Romania. O imagine in care Diana Bulimar sta intinsa pe pat, iar langa ea se afla un obiect ce seamana cu un telefon mobil, a starnit controverse in randul fanilor. Avand in vedere ca toți concurenții nu au…

- Agresivitatea orientata impotriva animalelor este un fenomen social din ce in ce mai raspandit in societatea actuala. Abuzul animalelor reprezinta vatamarea fizica intenționata a acestora fara a avea drept scop sau obiectiv autoapararea sau nevoia de hrana. In general abuzul este constituit de orice…

- In fiecare zi suntem distrași de notificari, apeluri, mesaje și altele de pe telefonul mobil. Smartphone-urile ne trezesc, ne trimit „scrisori” in casuța de mail, ne vorbesc și ne mențin o legatura constanta cu familia și prietenii. Astfel de lucruri ni se par normale. Vrem ca tehnologia sa ne faca…

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…