Explicațiile psihologului Alexandru Pleșea: De ce mereu amânăm treburile? Agitația actuala este un enorm stres pentru funcțiile mentale ca sa produca idei, creație, rezolvare sau soluții. Suntem acum rezultatul tehnologiei rapide care nu lasa mintea sa se odihneasca. In opinia psihologului Alexandru Plesea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Mintii, exista totuși soluții pentru a o corecta in ciuda stimulilor care ne iau atenția. Omul amana pentru ca iși imagineaza ca peste 1 ora, maine, va avea alta dispoziție, stimuli sau chef. Iși imagineaza ca se va intampla ceva miraculos și il va teleporta in starea de a face. Suntem intr-o era a letargiei funcțiilor omului.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii spune ca amanarea ratelor pentru fermieri este necesara și va avea un efect benefic asupra agriculturii: ”Acest lucru trebuie sa il creada si BNR” Amanarea ratelor pentru fermieri este necesara, deoarece pe termen mediu si lung are un efect benefic asupra agriculturii…

- Tezaurul uriaș, pe care omul il deține, este pierdut prin mai multe metode pe care le poate observa zilnic in activitațile sale, cum spune el: importante. Acesta este format tot din anumite materiale, doar ca nu sunt externe lui, ci interne, intrinseci. Acestea sunt aptitudinile lui de a face, gandi,…

- Tezaurul uriaș, pe care omul il deține, este pierdut prin mai multe metode pe care le poate observa zilnic in activitațile sale, cum spune el: importante. Acesta este format tot din anumite materiale, doar ca nu sunt externe lui, ci interne, intrinseci. Acestea sunt aptitudinile lui de a face, gandi,…

- Dependența se refera la o situație de “intoxicație” cronica, care rezulta din administrarea repetata a ceva daunator in sine sau devenit daunator prin exces și nevoia de a continua aceasta administrare. Astfel, o persoana poate deveni dependenta de o substanța, de un comportament, de un context, de…

- Dependența se refera la o situație de „intoxicație” cronica, care rezulta din administrarea repetata a ceva daunator in sine sau devenit daunator prin exces și nevoia de a continua aceasta administrare. Astfel, o persoana poate deveni dependenta de o substanța, de un comportament, de un context, de…

- In prezent, expresia „relație toxica” este folosita atat de des incat aproape ca orice relație are un conflict mai mare ajunge sa fie etichetata astfel. In cadrul relațiilor toxice, conexiunea și comunicarea dintre parteneri este deficitara sau lipsește, cel puțin unul dintre parteneri are un comportament…

- In decursul dezvoltarii civilizației sintetice (prin radio, tv, internet și telefon), unde imitarea altor culturi a devenit o activitate des intalnita, omul nu și-a mai gasit liniștea. A primit mai mult decat putea duce: a vazut la alte persoane ce el nu avea sau facea, iar daca o tradiție facea intr-un…

- In anul 2019 numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive sau pe cale administrativa a fost de 30197, in scadere cu 660 divorturi comparativ cu anul 2018. Rata divortialitatii a scazut de la 1,39 divorturi la 1000 locuitori in anul 2018, la 1,36 divorturi la 1000 locuitori…