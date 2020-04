Ministrul Finanțelor a atras atenția ca trebuie reevaluate cheltuielile din aparatul bugetar. Florin Cițu a evitat sa raspunda clar daca vor avea loc creșterile de pensii și de alocații programate in a doua parte a anului sau o eventuala reducere a salariilor bugetarilor. Ministrul da asigurari ca in acest moment nu exista un asemenea proiect, dar atrage atenția ca atunci cand se fac evaluarile cheltuielilor, se are in vedere intregul an. Totul depinde și de execuția...