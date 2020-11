Explicațiile managerului spitalului din Piatra Neamț pentru mutarea secției ATI de la un etaj la altul în ziua incendiului Lucian Micu, managerul Spitalului Județean Piatra Neamț, susține ca acuzațiile care i se aduc cu privire la decizia de a muta secția ATI de la un etaj la altul in ziua in care a avut loc incendiul, sunt nefondate și ca astfel de practici sunt frecvente. “Nu este vorba de mutarea in secția noua, ci este vorba de o mutare intre cele doua secții ATI cu aviz de la DSP inca din luna aprilie, de cand spitalul a fost declarat suport COVID. Are circuite aprobate. Etajele 2 si 3 sunt etaje ATI și este o practica frecventa pentru mutarea pacienților de la un etaj la altul in funcție de numarul de pacienți.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

