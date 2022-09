Explicațiile lui Virgil Popescu: Prin noul pachet de măsuri populaţia este protejată pentru încă un an Ministrul Energiei, Virgil Popescu, prezinta clarificari legate de ordonanta privind preturile la energie, subliniind ca prin aceste masuri populatia este protejata pentru inca un an, la fel si institutiile publice, IMM-urile, industria alimentara. El precizeaza ca va prezenta OUG, in 9 septembrie, la reuniunea Consiliului de Ministri ai Energiei de la Praga. ”Dar nu pot sa nu ma intreb cui folosesc aceste atacuri? Speculantilor din piata care isi vad amenintate castigurile? Romanilor in nici un caz!”, adauga Popescu. ”Pentru ca anumite interese de grup par a deveni promovate intens dupa adoptarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Pentru ca anumite interese de grup par a deveni promovate intens dupa adoptarea Ordonantei de Urgenta care protejeaza romanii si economia noastra de cresterea preturilor energiei electrice si ale gazelor naturale, as vrea sa clarific urmatoarele lucruri: – Prin noul pachet de masuri populatia este…

- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind plafonarea și masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale, este o noua cacealma lansata de catre Guvern, susține Codrin Ștefanescu, secretarul general…

- Ministrii de Externe si ai Apararii din statele Uniunii Europene, reuniti la Praga pentru o reuniune informala a Consiliului UE, au dezbatut modalitati de accelerare a productiei de armament, in conditiile scaderii stocurilor din cauza aprovizionarii Ucrainei. "Epuizam stocurile. Furnizam atat de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 20 iulie 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2022 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European si al Consiliului din 19…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Oil Terminal SA Constanta, intrunita in sedinta in data de 16.06.2022 a adoptat urmatoarea hotarare: Articolul 1 Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea OIL TERMINAL S.A., in conformitate…

- Deputatul PSD de Argeș, Simona Bucura Oprescu, anunța ca in Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din iunie 2022, a fost publicata Legea nr. 183/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel_Saligny”. Astfel, se aproba…

- Senatul a dat un vot favorabil Ordonantei de Urgenta a Guvernului care prevede o scutire de taxe pentru angajatorii care majoreaza salariul minim cu 200 de lei. Este vorba despre o facilitate temporara, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie. Prevederile nu se aplica si personalului platit din fonduri…

- Guvernul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta ce prevede acordarea unui ajutor de 700 lei pentru pensionarii din sistemul public si militar cu venituri sub 2.000 lei/luna, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai. Am adoptat, astazi, Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de 700 de lei…