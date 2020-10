Stiri pe aceeasi tema

- Simion Moșiu, liderul consilierilor municipali ai PNL, a declarat miercuri seara, la Pressalert LIVE, ca la Consiliul Județean Timiș, Calin Roman nu trebuia sa se regaseasca acolo de la inceput pe lista. Intrebat daca este de acord ca Alin Popviciu și Calin Roman sa fie dați afara din partid, Moșiu…

- Simion Moșiu, liderul consilierilor locali din CL Timișoara, a comentat, aseara, la PRESSALERT LIVE razboiul dintre președintele interimar al filialei Timiș, Alin Nica, cu Alin Popoviciu, fostul secretar general, și cu Calin Roman, care au refuzat sa-și depuna mandatele de consilieri județeni. ”Exista…

- Simion Moșiu, consilierul local PNL care a fost ales pentru un nou mandat, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre alegerile locale de acum mai bine de doua saptamani și cum schimba rezultatul acestora „dinamica” din Consiliul…

- Liderul interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a declarat, astazi, ca toți membrii care au avut o contribuție și au fost responsabili de rezultatul dezastruos de la Timișoara trebuie sa faca un pas in spate. Liberalul a precizat ca Nicolae Robu a demisionat din funcția de președinte al filialei Timiș și…

- Invitat joi seara la emisiunea Pressalert LIVE, moderata de jurnalistul Dragoș Boța, deputatul PNL Ben-Oni Ardelean a susținut ca nu exista penali in partidul al carui vicepreședinte la nivel național este. „Niciodata nu am susținut pe cineva penal, am pierdut foarte mulți oameni in 2012 și in 2016,…

- Caștigatorul alegerilor pentru Consiliul Județean Timiș, Alin Nica (PNL), și unul dintre contracandidații de ieri, Cristian Moș (USR PLUS), sunt invitații emisiunii PRESSALERT LIVE din aceasta seara. Vom discuta despre schimbarile aduse de alegerile locale in Timiș și in intreaga țara, dar și despre…

- Un condamnat la inchisoare pentru ca a taiat cu sabia mai mulți oameni intr-un bar este pe loc eligibil pe lista de candidați PNL la Consiliul Județean Timiș. Este vorba despre Calin Roman, fiul fostului primar din Deta, cel care a fost acum 9 ani protagonistul scandalului in urma caruia șeful Poliției…

- In frunte cu aspirantul la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, candidații PNL și-au depus, luni, candidaturile la CJ. De pe lista absenteaza liberalul Viorel Coifan, actual consilier județean, care a anunțat ca va depune o sesizare la conducerea naționala a partidului.