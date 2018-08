Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie aparent bizara, cu un barbat imbracat in haine albe de in, in fața trupelor echipate de intervenție ale Jandarmeriei. Ca un dirijor in fața ... The post Specialiștii au „tradus” gesturile „barbatului in alb”, care ar fi coordonat intervenția jandarmilor. „Lacrimogene!” appeared first on…

- Ancheta in cazul interventiei jandarmilor la protestul diasporei din 10 august ar putea fi preluata de Parchetul General de la Parchetul Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, au declarat surse judiciare pentru Ziare.com. "Analizam posibilitatea preluarii anchetei de…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine din nou ca interventia jandarmilor de la mitingul de vineri a fost nejustificat de violenta.Declaratii Iohannis: Romania tranverseaza o stare de criza grava. Atitudinea civila a fost pedepsita prin gaze lacrimogene.Multi oameni din diaspora…

- Adina Apostol, o victima a incendiului din Clubul Colectiv, s-a prezentat la Parchetul Militar pentru a depune o plangere fata de interventia jandarmilor de la protestul din 10 august, ea precizand ca grefele recent aplicate de medici sunt inflamate din cauza gazelor folosite de fortele de ordine.

- Jandarmeria Romana a anuntat ca a identificat inca un barbat dintre cei care ar fi agresat-o pe femeia jandarm, la protestul diasporei de vineri seara, din capitala. Este al treilea agresor ridicat de autoritati. Dupa audieri, barbatul a declarat ca este vorba despre o confuzie si a negat acuzatiile.…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca procurorii militari s-au sesizat din oficiu și au deschis dosar penal cu privire la intervenția in forța a jandarmilor in timpul protestului de vineri

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat, in legatura cu modul in care au intervenit jandarmii la protestele de miercuri seara, ca nu poate sa le spuna cum sa procedeze, insa cine se considera lezat poate cere organelor abilitate sa faca verificari.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, a declarat, referitor la plangerea penala facuta de liberalul Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca ar trebui ca seful statului, Klaus Iohannis, sa aiba "o atitudine edificatoare", prin care sa arate ca este in afara oricaror…