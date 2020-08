Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus continua sa ramana ridicat in Romania, insa oamenii nu țin cont de reguli ori de distanțare sociala. Iar un exemplu in acest caz este o petrecere cu 170 de persoane, ce a fost oprita de polițiști, in miezul nopții.

- Scandalul a inceput imediat ce tanarul s-a urcat fara masca de protectie in metroul din Londra. Acesta a inceput sa-si bata joc de cei care purtau mastile de protectie si sa-i numeasca "animalele mele de companie". Tanarul a continuat sa-i jigneasca pe ceilalti calatori, despre care spunea ca sunt…

- Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva, aceasta putand fi contestata la Curtea de Apel Constanta.Judecatorii Sectiei de contencios administrativ si fiscal din Tribunalul Constanta au dat castig de cauza mai multor politisti din cadrul Garzii de Coasta, membri ai Sindicatului National al Politistilor…

- bull; In cauze, s au intocmit dosare de cercetare penalaLa data de 5 august a.c., in jurul orei 12.20, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada…

- Daniel Constantin Avasilcai, presedintele Europol Constanta, unul dintre reclamanti, ne a declarat ca in prezenta cauza se solicita acordarea plata orelor de lucrate in zilele de sambata si duminica sarbatorile legale, in perioada iulie ndash; decembrie 2014. 20 de termeme s au dat doar pentru efectuarea…

- bull; Actiunile s au desfasurat in Eforie, Cumpana si pe linia de competenta a Serviciului RutierLa data de 19 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie, impreuna cu jandarmi ai I.J.J. Constanta si politisti locali, au desfasurat activitati de verificare pe segmentul de plaja dintre…

- Peste 300 de autobuze și microbuze au fost trase pe dreapta astazi, de catre reprezentații Inspectoratului național de securitate publica și inspectorii Agenției Naționale de Transport Auto, care au verificat cum sunt respectate masurile de prevenire a infecției Covid-19. Potrivit acestora, unul dintre…

- Actiune de amploare cu efective marite la Fetesti. Politia a amprentat si fotografiat 77 de persoane. Forte impresionante de ordine au descins vineri dimineata in cartierul Vlasca din Fetesti. Oamenii legii au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si obtinerea de date…